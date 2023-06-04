Эксперт Хейворд назвал самые опасные места в самолете

Представитель портала SkyParkSecure и бывший сотрудник авиакомпании Эндрю Хейворд объяснил, какие места в самолете не стоит выбирать. От неправильной позиции может зависеть эффект от смены часовых поясов.
По мнению специалиста, чтобы избежать сильных последствий джетлага, нужно выбирать места в передней части воздушного судна. Туда попадает самый свежий воздух, поскольку это важно для пилотов.
Места в конце салона могут оказаться неудобными из-за «самоиндуцированных колебаний». Хейворд предлагает выбирать места, расположенные около крыла.
Эксперт призвал отказаться от билетов на места вблизи иллюминатора. Это связано с тем, что стекло самолета не защищает от вредного для кожи ультрафиолета. Он посоветовал либо брать другой вариант, либо наносить солнцезащитный крем.
Стоит отметить, что одним из самых популярных направлений является Турция. Тем не менее, вскоре все может измениться. Ранее эксперт Александр Горохов объяснил, почему Турция является привлекательной для путешествий страной.