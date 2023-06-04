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Мэр Москвы Собянин: в метро поставили 1000-й вагон современного поезда «Москва-2020»

Общество
Мэр Москвы Собянин: в метро поставили 1000-й вагон современного поезда «Москва-2020»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичное метро поставили тысячный вагон современного поезда «Москва-2020». В течение трех лет количество составов поезда увеличилось с 59% до 71%.

«Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ. Впервые «Москва-2020» вышел на линию в октябре 2020-го», — написал в соцсетях мэр столицы.

Собянин добавил, что новые составы поступают каждый месяц. В 2023 году планируется закупить более 300 вагонов.

Ранее сообщалось, что Александр Карелин принял участие в запуске спортивного поезда в новосибирском метро.
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