Мэр Москвы Собянин: в метро поставили 1000-й вагон современного поезда «Москва-2020»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичное метро поставили тысячный вагон современного поезда «Москва-2020». В течение трех лет количество составов поезда увеличилось с 59% до 71%.
«Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ. Впервые «Москва-2020» вышел на линию в октябре 2020-го», — написал в соцсетях мэр столицы.
Собянин добавил, что новые составы поступают каждый месяц. В 2023 году планируется закупить более 300 вагонов.
Ранее сообщалось, что Александр Карелин принял участие в запуске спортивного поезда в новосибирском метро.