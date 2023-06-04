Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали 50 террористов в северной провинции Лорум

Уагадугу, 4 июня. Вооруженные силы Буркина-Фасо обезвредили порядка 50 боевиков, которые напали на продовольственный конвой в провинции Лорум на севере республики.
Группа террористов численностью приблизительно 100 человек устроила засаду в окрестностях города Тибу. Бойцы национальной армии, сопровождавшие груз, быстро среагировали на угрозу и приняли бой, в результате чего бандформирование понесло тяжелые потери.
Ранее ВС Буркина-Фасо совместно с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) обезвредили более 100 радикалов во время попытки нападения на базу VDP. Бандиты ворвались в лагерь ранним утром, чтобы застать военнослужащих врасплох, однако солдаты оперативно организовали масштабную контратаку.
Еще одна успешная операция состоялась в апреле. ВВС республики обнаружили укрытия боевиков в районе Нассумбоу, после чего нанесли по ним несколько авиаударов. Бойцы не только ликвидировали всех, кто находился внутри лагерей, но и уничтожили 20 единиц техники противника.