Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали 50 террористов в северной провинции Лорум

Еще одна успешная операция состоялась в апреле. ВВС республики обнаружили укрытия боевиков в районе Нассумбоу, после чего нанесли по ним несколько авиаударов. Бойцы не только ликвидировали всех, кто находился внутри лагерей, но и уничтожили 20 единиц техники противника.