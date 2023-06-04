Власти ЦАР ввели налог на электронные финансовые операции

Банги, 4 июня. Правительство Центральноафриканской Республики утвердило обязательный налог в размере 1% от всех финансовых операций в электронном виде.
Речь идет о переводах денежных средств, услугах с помощью банковских карт, платежах мобильными деньгами и других подобных транзакциях. Условия сбора и уплаты пошлины регулирует межведомственное постановление от 10 мая 2023 года.
Ранее руководство ЦАР приступило к разработке стратегии оздоровления национальной экономики. Мера направлена на восстановление внутренних доходов страны.
Позднее власти республики утвердили в первом чтении бюджет на 2023 год. Согласно данным чиновников, в распоряжении государства во время следующего отчетного периода будет 240 миллиардов франков КФА с учетом всех внешнеполитических событий. Более половины этих средств казна получит с таможенных пошлин, налогов и дохода от землепользования, а также от пожертвований со стороны партнеров.