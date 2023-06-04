Власти ЦАР ввели налог на электронные финансовые операции

Позднее власти республики утвердили в первом чтении бюджет на 2023 год. Согласно данным чиновников, в распоряжении государства во время следующего отчетного периода будет 240 миллиардов франков КФА с учетом всех внешнеполитических событий. Более половины этих средств казна получит с таможенных пошлин, налогов и дохода от землепользования, а также от пожертвований со стороны партнеров.