МЧС России и тульские власти разместили эвакуированных жителей Шебекино

Первые эвакуированные из Шебекино местные жители были размещены в городе Плавск Тульской области, сообщили в управлении МЧС по региону.
Спасатели и сотрудники областной администрации встретили белгородцев и помогли им в размещении. Эвакуированных граждан приняли сотрудники Центра временного размещения соотечественников, добавили в ведомстве.
Старший психолог управления МЧС по Тульской области Оксана Ермолаева сообщила, что все прибывшие получили психологическую поддержку. Спасатели продолжат работу с эвакуированными и окажут им необходимую помощь.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о мерах соцподдержки жителей Шебекино.