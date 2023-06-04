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МЧС России и тульские власти разместили эвакуированных жителей Шебекино

Общество
МЧС России и тульские власти разместили эвакуированных жителей Шебекино

Первые эвакуированные из Шебекино местные жители были размещены в городе Плавск Тульской области, сообщили в управлении МЧС по региону.

Спасатели и сотрудники областной администрации встретили белгородцев и помогли им в размещении. Эвакуированных граждан приняли сотрудники Центра временного размещения соотечественников, добавили в ведомстве.

Старший психолог управления МЧС по Тульской области Оксана Ермолаева сообщила, что все прибывшие получили психологическую поддержку. Спасатели продолжат работу с эвакуированными и окажут им необходимую помощь.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о мерах соцподдержки жителей Шебекино.
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