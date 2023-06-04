Капитан «Локомотива» Баринов заявил, что все еще мечтает попробовать свои силы в Европе

Игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что еще не отказался от мечты попробовать свои силы за рубежом. По его словам, ситуация не изменилась даже после продления контракта с «железнодорожниками».
Ранее стало известно, что футболист останется в столичном клубе как минимум до 2026 года. Несмотря на это, он признался в желании однажды перейти в команду из европейского чемпионата.
«Означает ли, что мечта поиграть в Европе ушла на второй план? Нет, конечно, мечтаю попробовать», — сказал он в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».
В субботу, 3 июня, парижский «ПСЖ» официально объявил об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из клуба. При этом представители «красно-синих» поблагодарили форварда за игру на протяжении последних двух сезонов.