В Правительстве сообщили о создании нового национального парка в Тульской области

В России будет создана новая, особо охраняемая природная территория, рассказали в Правительстве.
Национальный парк «Тульские засеки» займет часть территорий муниципальных образований Тулы, Ефремова и Щекинского района. Площадь парка составит около 6 тысяч гектаров, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кабмина.
Создание национального парка связано с расположением в этой зоне природно-исторического комплекса с уникальными широколиственными лесами. Также на территории обитают редкие животные и растения. Здесь же находится ряд уникальных геологических объектов и 50 археологических памятников, которые могут стать объектами туристических программ.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала ФАН о своей деятельности по борьбе за экологическое благополучие страны.