В Правительстве сообщили о создании нового национального парка в Тульской области

Создание национального парка связано с расположением в этой зоне природно-исторического комплекса с уникальными широколиственными лесами. Также на территории обитают редкие животные и растения. Здесь же находится ряд уникальных геологических объектов и 50 археологических памятников, которые могут стать объектами туристических программ.