Полиция изъяла более 300 боеприпасов у жителя Запорожской области

Сотрудники полиции в Куйбышевском районе Запорожской области обнаружили более 300 единиц боеприпасов, в том числе гранаты и патроны разного калибра, сообщает региональное ГУ МВД.
Уполномоченные ОМВД России «Куйбышевский» в результате проверок в одном из домовладений поселка Розовка обнаружили и изъяли две ручные гранаты и более 300 патронов. Хозяин дома объяснил, что хранил боеприпасы не для сбыта.
В настоящее время производится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Боеприпасы переданы специалистам для проведения экспертизы.
Ранее в Ленинградской области специалисты по взрывотехнике нашли 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны во время рейдов по выявлению нарушений пограничного режима.