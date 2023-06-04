Житель Севастополя палкой сбил БПЛА

В Севастополе 4-го июня житель Инкермана палкой сбил дрон, оснащенный камерой, передает РБК со ссылкой на пресс-службу главы города Михаила Развозжаева.
По данным спецслужб, мужчина бросил палку в беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Взрывчатых веществ в устройстве не обнаружили. В настоящий момент устанавливается, кто и зачем запустил беспилотник. Развозжаев поблагодарил население за бдительность.
Ранее в Севастополе предупредили о громких звуках, которые могут быть слышны из-за учений флота.