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Житель Севастополя палкой сбил БПЛА

Происшествия
Житель Севастополя палкой сбил БПЛА

В Севастополе 4-го июня житель Инкермана палкой сбил дрон, оснащенный камерой, передает РБК со ссылкой на пресс-службу главы города Михаила Развозжаева.

По данным спецслужб, мужчина бросил палку в беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Взрывчатых веществ в устройстве не обнаружили. В настоящий момент устанавливается, кто и зачем запустил беспилотник. Развозжаев поблагодарил население за бдительность.

Ранее в Севастополе предупредили о громких звуках, которые могут быть слышны из-за учений флота.
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