Житель Севастополя палкой сбил БПЛА

По данным спецслужб, мужчина бросил палку в беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Взрывчатых веществ в устройстве не обнаружили. В настоящий момент устанавливается, кто и зачем запустил беспилотник. Развозжаев поблагодарил население за бдительность.