Есть информация, что ВСУ выставили свои наблюдательные посты на юго-западе Артемовска после ухода ЧВК «Вагнер», поэтому стоит ждать следующих шагов, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
Замглавы украинского минобороны Анна Маляр до этого сообщила, что солдаты ВСУ до сих пор находятся в Артемовске и удерживают юго-западные позиции в населенном пункте. Издание «Глас народа» попросило основателя «оркестра» прокомментировать эти новости.
По словам Пригожина, такая информация действительно имеется. Позиции в садах, из-за которых бойцы ЧВК «Вагнер» несли большие потери ввиду сложности сдерживания этих территорий, могли быть утрачены пришедшими туда подразделениями ВС РФ.
«Но на сегодняшний день имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если это так, то ждите следующих шагов», — подчеркнул бизнесмен.
Пригожин ранее рассказал, кто остановит многотысячную украинскую группировку под Артемовском после ухода «музыкантов». По его словам, в городе остались бойцы Бибер и Долик, которые играли важную роль в освобождении города.