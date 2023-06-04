«Есть информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ»: Пригожин рассказал о ситуации на окраинах Артемовска

Замглавы украинского минобороны Анна Маляр до этого сообщила, что солдаты ВСУ до сих пор находятся в Артемовске и удерживают юго-западные позиции в населенном пункте. Издание «Глас народа» попросило основателя «оркестра» прокомментировать эти новости.