Ежедневно порядка 20 граждан Украины задерживают при попытке незаконно пересечь границу

Украинские правоохранители ежедневно задерживают около 20 человек при попытке нелегально пересечь границу страны. На это указал спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Как он отметил, речь идет о нарушениях за пределами пропускных пунктов. При этом представитель ведомства добавил, что за аналогичный период времени власти отказывают в праве выезда за рубеж 120–150 гражданам.
«Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу», — сказал Демченко.
По его словам, желающие уехать из страны нередко демонстрируют стражам порядка поддельные документы. Главным образом речь идет о мужчинах, которые фальсифицируют данные о состоянии своего здоровья и даже смерти супруги.
Меж тем стало известно о новом способе мобилизации украинских граждан. В частности, жителям подконтрольной киевскому режиму Херсонской области начали вручать повестки в очередях за гуманитарной помощью.