В Кемерово закрыли аэропорт из-за проблем на взлетно-посадочной полосе

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что международный аэропорт имени А.А. Леонова в городе Кемерово закрыт до 5-го июня в связи с проблемами на взлетно-посадочной полосе.
Уточняется, что дефекты появились в результате погодных условий. Самолет авиакомпании «Северный ветер», который направлялся из Сочи, в срочном порядке совершил посадку в Новосибирске.
По этой же причине до 5-го июня задержан рейс авиакомпании «Сибирь», следующий по маршруту Новосибирск-Кемерово. В настоящее время, осуществляются меры по защите прав потребителей авиационных услуг.
Ранее пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, летевший из Ульяновска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По данным представителей экстренных служб, в системе управления самолета возникли технические проблемы.