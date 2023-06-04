Любовь СССР и всего мира: ФАН вспоминает путь к славе певца Эдуарда Хиля

Советский и российский эстрадный певец, музыкальный педагог, народный артист РСФСР, лауреат премии «Золотой граммофон» Эдуард Хиль ушел из жизни 4 июня 2012 года. Благодаря выдающемуся таланту, он стал одной из ярчайших звезд отечественной эстрады.
Как утверждал сам артист, уроженец Смоленска, он родился в 1933 году. Однако в ходе эвакуации документы были утеряны и при оформлении новых в качестве года рождения был указан 1934.
Детство его пришлось на период Великой Отечественной войны. Отмечается, что из Смоленска он вместе с другими детьми был эвакуирован за полтора часа до того, как город был захвачен немцами. Когда в 1943 году ему удалось воссоединиться с матерью, он был в состоянии глубокой дистрофии и не мог самостоятельно ходить.
В послевоенные годы Эдуард Хиль послал своему дяде в Ленинграде несколько своих рисунков. Талант юноши был оценен и его пригласили приехать на учебу в Северную столицу. Однако уже на месте молодой человек не захотел слишком долго стеснять своим присутствием большую семью своего родственника и поступил в Ленинградский полиграфический техникум, где срок обучения был короче. Учебу он совмещал с занятиями в оперной студии Дворца культуры им. Кирова. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать в качестве солиста Ленконцерта.
В течение следующих нескольких лет карьера артиста бурно развивалась. Уже в 1963 году выходит его первая пластинка. В 1969 году она возглавил жюри песенного конкурса, где дебютировали и стали лауреатами молодой певец Лев Лещенко и участники ВИА «Песняры». Тогда же Эдуард Хиль становится частым гостем на пользующихся невероятной популярностью в стране телевизионных «Голубых огоньках».
Новый всплеск популярности певца случился в 2010 году. Тогда в Сети широкое распространение получил видеоклип с выступлением Эдуарда Хиля на вокализ «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой». С этого момента артист стал известен всему миру под придуманным поклонниками именем «Mr. Trololo». Певцу поступали многочисленные предложения принять участие в мировых турне. Сувенирная продукция с его изображением пользовалась за рубежом немыслимой популярностью.
8 апреля 2012 года артист был госпитализирован в Мариинскую больницу с тяжелым нарушением мозгового кровообращения. Скончался певец 4 июня, на 78 году жизни. Захоронен Эдуард Хиль на Смоленском кладбище. Рядом с этим местом находится Воскресенская церковь, на восстановление которой, как стало известно, исполнитель еще при жизни жертвовал деньги из гонораров за свои все более редкие выступления.
«Эдуард Анатольевич был светлым человеком. Всегда с нами дружил и жертвовал на Церковь», — поделился воспоминаниями духовник Эдуарда Хиля настоятель церкви Смоленской Иконы Божией Матери отец Виктор.
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