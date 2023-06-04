Любовь СССР и всего мира: ФАН вспоминает путь к славе певца Эдуарда Хиля

В послевоенные годы Эдуард Хиль послал своему дяде в Ленинграде несколько своих рисунков. Талант юноши был оценен и его пригласили приехать на учебу в Северную столицу. Однако уже на месте молодой человек не захотел слишком долго стеснять своим присутствием большую семью своего родственника и поступил в Ленинградский полиграфический техникум, где срок обучения был короче. Учебу он совмещал с занятиями в оперной студии Дворца культуры им. Кирова. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию и начал выступать в качестве солиста Ленконцерта.