Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Введение новой страховки для таксистов может поставить под угрозу реформу такси

Политика
Введение новой страховки для таксистов может поставить под угрозу реформу такси

Для таксистов будет введена дополнительная страховка ОСГОП.

Представители рынка такси опасаются, что с введением новой страховки — полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП), сфера может столкнуться с трудностями. Дополнительная страховка усложнит работу самозанятых таксистов — их около 600 тысяч человек.

В настоящий момент под страховку подходят автобусные компании, а также трамвайные и троллейбусные предприятия. Данная инициатива была введена еще в 2013 году.

Отмечается, что при возникновении ДТП пассажирам по данной страховке будет выплачена компенсация в размере до двух миллионов рублей. На сегодняшний день пассажиры такси застрахованы лишь по ОСАГО — сумма страхования не превышает 500 тысяч рублей.

Представители рынка такси предлагают доработать законопроект. В Госдуме данная инициатива будет рассмотрена 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул и продлении майских праздников.
такси страхование осгоп
Военкоры ФАН