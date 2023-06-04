Введение новой страховки для таксистов может поставить под угрозу реформу такси

Для таксистов будет введена дополнительная страховка ОСГОП.
Представители рынка такси опасаются, что с введением новой страховки — полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП), сфера может столкнуться с трудностями. Дополнительная страховка усложнит работу самозанятых таксистов — их около 600 тысяч человек.
В настоящий момент под страховку подходят автобусные компании, а также трамвайные и троллейбусные предприятия. Данная инициатива была введена еще в 2013 году.
Отмечается, что при возникновении ДТП пассажирам по данной страховке будет выплачена компенсация в размере до двух миллионов рублей. На сегодняшний день пассажиры такси застрахованы лишь по ОСАГО — сумма страхования не превышает 500 тысяч рублей.
Представители рынка такси предлагают доработать законопроект. В Госдуме данная инициатива будет рассмотрена 14 июня.
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