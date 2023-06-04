Введение новой страховки для таксистов может поставить под угрозу реформу такси

Отмечается, что при возникновении ДТП пассажирам по данной страховке будет выплачена компенсация в размере до двух миллионов рублей. На сегодняшний день пассажиры такси застрахованы лишь по ОСАГО — сумма страхования не превышает 500 тысяч рублей.