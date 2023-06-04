Главы Туниса и Франции обсудили экономические трудности североафриканского государства

Тунис, 4 июня. Президент Туниса Каис Саид обсудил с главой Французской Республики Эммануэлем Макроном условия Международного валютного фонда (МВФ), пишут арабские СМИ.
Каис Саид высказал свое мнение относительно условий, выдвинутых МВФ для его страны, охарактеризовав их как «спичку, горящую вместе с взрывоопасными материалами». Он также напомнил о кровавых событиях, произошедших 3 января 1984 года после отмены субсидий на зерновые и их произвольного повышения цен.
В ходе телефонного разговора между главами двух стран было упомянуто, что условия затрагивают и другие вопросы, включая проблему нелегальной миграции. Глава тунисского государства подчеркнул, что в решениях не следует ограничиваться только вопросами безопасности, в свете неэффективности ранее примененных методов. Кроме того, республика уже не считается только транзитной зоной, оказавшейся пунктом назначения для множества мигрантов, которые легально обосновались на территории страны.
«Первоочередной задачей является устранение причин, а не только последствий. В этом контексте звучит призыв к организации встречи на высшем уровне с участием всех стран, занимающихся этим вопросом, будь то в Южном или Северном Средиземноморье», — заявил Каис Саид.
Во время беседы стороны затронули экономические и финансовые трудности, с которыми столкнулась республика из-за неудачных решений в последние десятилетия. Также был поднят вопрос безудержной коррупции и контрабанды денег жителями страны за границу.
Ранее стало известно, что президент Туниса Каис Саид планирует ввести дополнительные налоги для богатых, вместо того чтобы отменять субсидии на основные товары.