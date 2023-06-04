Главы Туниса и Франции обсудили экономические трудности североафриканского государства

В ходе телефонного разговора между главами двух стран было упомянуто, что условия затрагивают и другие вопросы, включая проблему нелегальной миграции. Глава тунисского государства подчеркнул, что в решениях не следует ограничиваться только вопросами безопасности, в свете неэффективности ранее примененных методов. Кроме того, республика уже не считается только транзитной зоной, оказавшейся пунктом назначения для множества мигрантов, которые легально обосновались на территории страны.