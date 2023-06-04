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В Совфеде предложили создать Национальный центр управления беспилотниками

Общество
В Совфеде предложили создать Национальный центр управления беспилотниками

Создание Национального центра управления беспилотными системами поможет владельцам дронов и коптеров ускорить получение разрешений на полеты, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

По мнению политика, в настоящее согласование занимает долгое время, из-за чего многие запускают беспилотники не получив разрешение на полеты. Единая система позволит создать системный подход к проблеме и упорядочит гражданское использование БПЛА.

«Немалый процент пользователей таких систем не согласовывают полеты и уходят в серую зону, что не соответствует принципам безопасности. Решением в данной ситуации может стать создание Национального центра управления беспилотными системами», — заявил Шейкин.

Подобная структура требует плотного межведомственного взаимодействия, отметил политик. Предложения уже направлены в Кабмин для работы над требованиями к безопасности технических объектов. Аналогичная работа проводится в регионах для повышения защищенности от противоправного использования беспилотников, добавил Шейкин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что местный житель, используя подручные средства смог сбить дрон с записывающим устройством.
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