В Совфеде предложили создать Национальный центр управления беспилотниками

Создание Национального центра управления беспилотными системами поможет владельцам дронов и коптеров ускорить получение разрешений на полеты, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
По мнению политика, в настоящее согласование занимает долгое время, из-за чего многие запускают беспилотники не получив разрешение на полеты. Единая система позволит создать системный подход к проблеме и упорядочит гражданское использование БПЛА.
«Немалый процент пользователей таких систем не согласовывают полеты и уходят в серую зону, что не соответствует принципам безопасности. Решением в данной ситуации может стать создание Национального центра управления беспилотными системами», — заявил Шейкин.
Подобная структура требует плотного межведомственного взаимодействия, отметил политик. Предложения уже направлены в Кабмин для работы над требованиями к безопасности технических объектов. Аналогичная работа проводится в регионах для повышения защищенности от противоправного использования беспилотников, добавил Шейкин.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что местный житель, используя подручные средства смог сбить дрон с записывающим устройством.