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В Польше украинских беженцев выселили из общежития после жалоб на условия содержания

Весь мир
В Польше украинских беженцев выселили из общежития после жалоб на условия содержания

В польском городе Познань украинцы пожаловались на условия проживания в общежитии для беженцев, после чего их оттуда выселили. Об этом пишет Wyborcza.

Отмечается, что в здании пришли с проверкой после возмущений со стороны украинцев, которые были недовольны его состоянием. Результаты инспектирования оказались неутешительными. Чиновников не устроило техническое состояние, питание и санитарно-гигиенические условия в помещении.

Администрация Польши отказалась от пролонгации договора с хозяином общежития. По данным газеты, беженцы смогут оставаться во временном жилье до конца июля 2023 года.

Ранее в Ирландии в результате возгорания пострадал центр для беженцев с Украины.
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