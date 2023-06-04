В Польше украинских беженцев выселили из общежития после жалоб на условия содержания

В польском городе Познань украинцы пожаловались на условия проживания в общежитии для беженцев, после чего их оттуда выселили. Об этом пишет Wyborcza.
Отмечается, что в здании пришли с проверкой после возмущений со стороны украинцев, которые были недовольны его состоянием. Результаты инспектирования оказались неутешительными. Чиновников не устроило техническое состояние, питание и санитарно-гигиенические условия в помещении.
Администрация Польши отказалась от пролонгации договора с хозяином общежития. По данным газеты, беженцы смогут оставаться во временном жилье до конца июля 2023 года.
Ранее в Ирландии в результате возгорания пострадал центр для беженцев с Украины.