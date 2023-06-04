Болельщика «МЮ» задержали во время матча Кубка Англии за футболку с оскорбительной надписью

В Лондоне состоялся финал между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли». Позже в социальной сети появилась фотография болельщика «красных дьяволов» с футболкой, на которой изображены цифра «97» и слово «недостаточно». Многие предположили, что это отсылка к количеству погибших болельщиков «Ливерпуля» после трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.