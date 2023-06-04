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Болельщика «МЮ» задержали во время матча Кубка Англии за футболку с оскорбительной надписью

Спорт
Болельщика «МЮ» задержали во время матча Кубка Англии за футболку с оскорбительной надписью

Правоохранительные органы задержали болельщика «Манчестер Юнайтед» во время финального матча Кубка Англии по футболу за футболку с оскорблением трагедии на стадионе «Хиллсборо», пишет The Independent.

В Лондоне состоялся финал между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Уэмбли». Позже в социальной сети появилась фотография болельщика «красных дьяволов» с футболкой, на которой изображены цифра «97» и слово «недостаточно». Многие предположили, что это отсылка к количеству погибших болельщиков «Ливерпуля» после трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.

Сотрудники полиции задержали фаната и доставили в участок. Его подозревают в нарушении общественного порядка.

Ранее сотрудники испанской полиции в Валенсии задержали трех человек, которые выкрикивали расистские оскорбления с трибун футболисту «Реал Мадрида» Винисиусу Жуниору.
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