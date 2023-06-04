В Мурманске мужчина с ножом напал на посетителей развлекательного заведения

Молодой мужчина напал на посетителей одного из развлекательных центров, расположенных в Мурманске. В результате ранения получили три человека, говорится в заявлении пресс-службы управления МВД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, о конфликте правоохранителям сообщил администратор заведения. При этом стычка произошла на улице.
«В ходе инцидента один из участников использовал холодное оружие (нож), в результате использования которого трем посетителям были причинены телесные повреждения», — указано в сообщении.
Согласно полученной информации, пострадавшим понадобилась госпитализация. В то же время злоумышленник скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции задержали нападавшего по горячим следам.
Под стражей оказался ранее судимый молодой человек 1996 года рождения. В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее массовая драка произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга. Несколько десятков рабочих повздорили у Лахта-центра.