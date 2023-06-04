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В Петербурге женщина пострадала из-за пожара в трехкомнатной квартире

Происшествия
В Петербурге женщина пострадала из-за пожара в трехкомнатной квартире

В МЧС Санкт-Петербурга сообщили о возгорании жилого помещения в Выборгском районе. Пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире.

По данным профильной службы, площадь поражения составила 30 квадратных метров, далее огонь перекинулся на лестничную клетку. Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали очаг возгорания. Всего в тушении было задействовано три единицы техники. В результате возгорания пострадала женщина.

Ранее подобный инцидент произошел в Белгородской области. Там вспыхнул двухэтажный дом. По сообщениям СМИ, причиной стал обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Сведений о пострадавших нет.
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