Китайский художник создает удивительные скульптуры из металлолома

Идея создавать что-то новое из металла пришла в голову мастеру, когда он заметил у своего знакомого целую партию неработающих двигателей от мотоциклов. Сам являясь поклонником этого скоростного транспорта, он принял решение дать деталям новую жизнь, после чего выкупил весь железный хлам у товарища.