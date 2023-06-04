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Китайский художник создает удивительные скульптуры из металлолома

ФАН-ТВ

В его коллекции — модели автомобилей, фантастические животные и уже 150 фигурок мотоциклов. Китайский творец Ли Чжи видит в двигателях и различных механизмах очертания силуэтов своих будущих творений, а сварочный аппарат в его руках превращается в кисть художника.

Китайский художник создает удивительные скульптуры из металлолома

Идея создавать что-то новое из металла пришла в голову мастеру, когда он заметил у своего знакомого целую партию неработающих двигателей от мотоциклов. Сам являясь поклонником этого скоростного транспорта, он принял решение дать деталям новую жизнь, после чего выкупил весь железный хлам у товарища.

Китайский художник создает удивительные скульптуры из металлолома
«Когда я только начинал, первое, что пришло мне в голову, — это мотоциклы. По молодости я сменил шесть или семь мотоциклов. Этот транспорт для меня сам по себе является искусством: чувство мощи, ощущения после езды — это непередаваемо», — вспоминает Ли Чжи.

Создав достаточное количество миниатюрных моделей транспортных средств, художник решил попробовать что-то новое. Так в коллекции стали появляться фантастические животные, а одна из самых новых его работ — 12 металлических знаков Зодиака.

Мастер признался, что, создавая животных, он много внимания уделяет их физиологическим особенностям и манере движения. Все это позволяет ему сформировать силуэты, создающие единый стиль его коллекции. Умения художника высоко оцениваются поклонниками его работ.

«Каждый раз, когда мои работы получают поддержку и высокую оценку, я все больше уверяюсь в том, что мои усилия не напрасны», — отмечает Ли Чжи.
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