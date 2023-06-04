Минобороны Китая: конфликт с США может обернуться глобальной катастрофой

Крупный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к катастрофе мирового масштаба. Об этом заявил Министр нацобороны КНР Ли Шанфу на конференции по безопасности в Сингапуре.
Он отметил, что отношения Пекина и Вашингтона имеют глобальное значение, а столкновение стран негативно отразится на международном сообществе.
«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — подчеркнул политик.
Министр добавил, что странам необходимо искать точки соприкосновения и общие интересы для развития партнерства, несмотря на различия и низкий уровень взаимоотношений в последние несколько лет.
Ранее в Пентагоне прокомментировали сближение кораблей Штатов и КНР в Тайваньском проливе.