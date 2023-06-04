Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минобороны Китая: конфликт с США может обернуться глобальной катастрофой

Политика
Минобороны Китая: конфликт с США может обернуться глобальной катастрофой

Крупный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к катастрофе мирового масштаба. Об этом заявил Министр нацобороны КНР Ли Шанфу на конференции по безопасности в Сингапуре.

Он отметил, что отношения Пекина и Вашингтона имеют глобальное значение, а столкновение стран негативно отразится на международном сообществе.

«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или противостояние между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — подчеркнул политик.

Министр добавил, что странам необходимо искать точки соприкосновения и общие интересы для развития партнерства, несмотря на различия и низкий уровень взаимоотношений в последние несколько лет.

Ранее в Пентагоне прокомментировали сближение кораблей Штатов и КНР в Тайваньском проливе.
США Китай противостояние сша и китая последствия конфликт
Военкоры ФАН