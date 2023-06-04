Главы разведок из двадцати стран тайно встретились в Сингапуре

Руководители служб разведки почти двух десятков стран, включая Китай, Америку и Индию, провели закрытую встречу в Сингапуре параллельно конференции по безопасности, 4 июня об этом сообщает агентство Reuters.
По словам источника, встречи проводит Правительство Сингапура уже несколько лет в тени саммита безопасности. Но ранее о таких мероприятиях не сообщалось.
В этой конференции приняли участие делегаты Америки и Китая несмотря на их напряженные отношения. Соединенные Штаты представляла директор национальной разведки Эврил Хэйнс, но посольство США в Сингапуре заявило, что у него нет информации о встрече.
В основной части мероприятия Хэйнс была официальным представителем. Она заявила, что сотрудничество между странами имеет важное значение.
«Крайне важно, даже когда есть недоверие, и даже когда вы фактически сталкиваетесь с противниками, чтобы вы все еще пытались работать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также пытались управлять потенциалом эскалации», — сказала она.
В саммите принял участие Самант Гоэль — офицер, начальник отдела исследований и анализа внешней разведки Индии.
«Среди разведывательных служб существует негласный кодекс, согласно которому они могут разговаривать, когда более формальная и открытая дипломатия сложнее — это очень важный фактор во времена напряженности, и мероприятие в Сингапуре способствует этому», — сообщает источник, знакомый с ходом обсуждения, но который предпочел скрыть свое имя, как и все остальные.
Представитель Министерства обороны Сингапура назвал такие мероприятия возможностью для встреч с коллегами и подчеркнул, что участники считают их полезными.
По словам источника, на тайном собрании не было представителя России, а заместитель министра обороны Украины присутствовал только в официальной ее части.
В рамках публичного процесса диалога по безопасности приняли участие более 600 делегатов из 49 стран мира. Они проводили как открытые, так и закрытые встречи. Подробностей о дискуссии немного. По словам источника агентства, тон на встрече был совместным и кооперативным, а не конфронтационным.
Ранее на конференции по безопасности министр обороны Индонезии выступил инициатором идеи по составлению плана урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной.