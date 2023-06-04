Главы разведок из двадцати стран тайно встретились в Сингапуре

В рамках публичного процесса диалога по безопасности приняли участие более 600 делегатов из 49 стран мира. Они проводили как открытые, так и закрытые встречи. Подробностей о дискуссии немного. По словам источника агентства, тон на встрече был совместным и кооперативным, а не конфронтационным.