Неисправный танкер заблокировал проход судов по Суэцкому каналу

Глава администрации канала Осама Рабие сообщил, что к сломанному судну отправлены три буксира. По его словам, поломка произошла у танкера SEAVIGOUR, который следовал из России в Китай. Грузовой корабль остановился на 12-м километре канала, добавил руководитель канала.