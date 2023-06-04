Неисправный танкер заблокировал проход судов по Суэцкому каналу

Нефтяной танкер застрял в Суэцком канале из-за технической неисправности, сообщили в пресс-службе водной магистрали.
Глава администрации канала Осама Рабие сообщил, что к сломанному судну отправлены три буксира. По его словам, поломка произошла у танкера SEAVIGOUR, который следовал из России в Китай. Грузовой корабль остановился на 12-м километре канала, добавил руководитель канала.
«В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну в рамках подготовки к его буксировке», — отметил Рабие.
Он добавил, что танкер переместят до 17-го километра нумерации канала, после чего возобновится проход других судов.
Ранее в Суэцком канале сел на мель китайский сухогруз Xin Hai Tong 23, приписанный к порту Гонконга.