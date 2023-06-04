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Эндокринолог Мсхлая объяснил, почему у мужчин после 30 лет снижается половая активность

Общество
Эндокринолог Мсхлая объяснил, почему у мужчин после 30 лет снижается половая активность

Проблемы с сексуальной жизнью у мужчин начинаются после 30 лет. У женщин активность в этом направлении снижается после 40. Об этом рассказал эндокринолог Георгий Мсхлая, передает «Газета.ру».

Сложности у сильного пола связаны со снижением выработки тестостерона. Как правило, процесс запускается в 30-35 лет. Ситуацию может усугубить лишний вес, нехватка сна, сахарный диабет и другие заболевания.

У женщин процесс связан со снижением функциональной активности яичников. На это может повлиять нехватка микроэлементов, осложнения от перенесенных операций и многие другие.

Регулярные половые контакты указывают не только на хорошее здоровье, но и на развитые социальные навыки. В этом уверен сексолог Евгений Кульгавчук.
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