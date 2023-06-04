Гештальт-терапевт Розенберг рассказала, как чувствуют себя изменники на примере истории Тарзана и Наташи Королевой

Несмотря на публичные извинения, не все поклонники пары поверили в искренность слов танцора. Многие решили, что прощение досталось Тарзану слишком легко и рассуждали о том, испытывает ли он чувство вины перед супругой. Розенберг объяснила, что артисту было нелегко, как и любому другому мужчине в схожей ситуации.