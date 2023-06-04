Гештальт-терапевт Розенберг рассказала, как чувствуют себя изменники на примере истории Тарзана и Наташи Королевой

Гештальт-терапевт Любовь Розенберг рассказала, что чувствуют мужчины, изменившие своим женам, на примере истории стриптизера Тарзана и певицы Наташи Королевой. Об этом пишет StarHit.
Напомним, что в 2020 году в звездной семье произошел крупный скандал: Тарзан изменил Королевой с молодой девушкой Анастасией Шульженко. Сам же стриптизер открыто во всем признался и просил прощения у супруги. Певица вскоре простила его, объясняя это разницей в мироощущении.
«Бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня», — говорила Королева.
Несмотря на публичные извинения, не все поклонники пары поверили в искренность слов танцора. Многие решили, что прощение досталось Тарзану слишком легко и рассуждали о том, испытывает ли он чувство вины перед супругой. Розенберг объяснила, что артисту было нелегко, как и любому другому мужчине в схожей ситуации.
«Я думаю, что при первой измене, чем бы она не была вызвана, мужчина испытывает муки совести, так как в нас сильны стереотипы и закреплены социальные нормы», — объясняет гештальт-терапевт.
По ее словам, публичность скандала между звездами заставила Тарзана осознать и переоценить приоритеты в жизни. Розенберг считает, что новость о возможной беременности любовницы убедила стриптизера сохранить отношения с женой.
«Я надеюсь, что пара сделала соответствующие выводы из случившегося и этот инцидент позволил браку стать сильнее», — добавила специалист.
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