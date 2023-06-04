Патриарх Кирилл поцеловал витрину с «Троицей» во время богослужения в Храме Христа Спасителя

Литургия, приуроченная к празднованию Дня Святой Троицы, проходит в Храме Христа Спасителя. На мероприятие уже прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
При этом во время молитвы священнослужитель поцеловал витрину с иконой «Троица», написанной художником Андреем Рублевым. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.
Как стало известно, после завершения богослужения к чудотворному образу начнут пускать верующих. В литургии приняли участие сотни человек, включая депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова и вице-спикера федерального парламента Анну Кузнецову.
Ранее глава Русской православной церкви сообщил, что икона будет храниться в Храме Христа Спасителя в течение года. После этого ее вернут на историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.