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ВС РФ остановили украинских диверсантов при попытке форсировать Днепр под Херсоном

Армия
ВС РФ остановили украинских диверсантов при попытке форсировать Днепр под Херсоном

Подразделения группировки «Днепр» Вооруженных Сил Российской Федерации пресекли попытки украинских военных преодолеть водную преграду в Херсонской области.

Диверсанты противника пытались форсировать Днепр, но были остановлены силами российских военнослужащих. В результате были уничтожены две вражеские лодки, два автомобиля и 37 украинских боевиков.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский», — рассказал журналистам осведомленный источник.

Ранее ВСУ перебросили малые десантные катера в район населенного пункта Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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