ВС РФ остановили украинских диверсантов при попытке форсировать Днепр под Херсоном

Подразделения группировки «Днепр» Вооруженных Сил Российской Федерации пресекли попытки украинских военных преодолеть водную преграду в Херсонской области.
Диверсанты противника пытались форсировать Днепр, но были остановлены силами российских военнослужащих. В результате были уничтожены две вражеские лодки, два автомобиля и 37 украинских боевиков.
«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне пресекались попытки форсирования реки Днепр и выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский», — рассказал журналистам осведомленный источник.
Ранее ВСУ перебросили малые десантные катера в район населенного пункта Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области.