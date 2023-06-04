День Святой Троицы: стало известно, как правильно отметить православный праздник

Православные верующие 4-го июня отмечают День Святой Троицы. Его также называют Троицын день или просто Троицей. Россиянам рассказали об истории появления светлого праздника и объяснили, как правильно его провести.
День Святой Троицы посвящен сошествию Святого Духа на апостолов, которое произошло на пятидесятый день после Воскресения Христа. Тогда человечество узнало о триединстве бога.
Жители России всегда с любовью и трепетом относились к этому празднику. На Троицу храмы традиционно украшают свежескошенной травой, цветами и даже березовыми ветвями. Причем раньше празднования длились весь день, а не только во время богослужения.
Люди гуляли на природе, растили цветы, готовили пироги и собирали пышное застолье. Важно отметить, что отдых в лесах, полях и вблизи рек проходил без спиртного. Работа в Троицын день и вовсе считалась грехом.
Икону «Святая Троица» кисти Андрея Рублева ранее установили в центре храма Христа Спасителя в Москве. Она будет находиться в храме на праздничном богослужении 04 июня и останется там до 18 июня.