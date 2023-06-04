Два эффективных совета опытного рыбака для подготовки правильной прикормки на рыбалку

Есть ли прикормка, которая подходит для приманивания абсолютно любой рыбы? Нет, считает Алексей. Как минимум, ее типы подразделяются на приманку для хищника и прикормку для нехищной рыбы. В первом случае это ловля на живца, блесну, мормышку. Во втором — сложные составы и разные пищевые ароматы. Впрочем, на белую рыбу можно подобрать что-то универсальное. Но это в любом случае не панацея, и многое будет зависеть от погоды, от места рыбалки, ветра, течения и так далее.