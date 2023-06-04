Два эффективных совета опытного рыбака для подготовки правильной прикормки на рыбалку

Опытный рыбак Алексей Данилевский поделился с корреспондентом ФАН своими знаниями, как подобрать правильную прикормку.
«Если бы я знал точный рецепт, я бы сам пользовался такой приманкой. Но таких нет — потому что состав, на который “попрет” рыба, зависит от очень большого количества факторов. Так что главных советов два: не надейтесь найти универсальную приманку, которая будет работать везде и всегда, и второй — экспериментируйте!» — начал рыболов.
Если речь идет о покупной готовой приманке, продолжил он, то важно учитывать тип водоема, для которого она предназначена, так как есть стоячая вода и проточная. И работать здесь составы будут по-разному.
Кроме собственно прикормочной массы, вам могут потребоваться кормушки, чтобы ее не уносило течением. Также нужно пробовать различные ароматизаторы, так как в одном месте сегодня сработает «шоколадный бисквит», а завтра «клубника», а в другом рыба, кроме «тархуна» и «карамели», ничего не признает, в третьем же «клюет как дурная вообще на все», потому что над водой нависает, например, дерево, поставляя естественную прикормку из насекомых весь сезон.
Особенно важно иметь набор разнообразных ароматов в такие погодные условия, когда рыба просто стоит в ямах, словно в трансе. Бывает, что лишь какой-то яркий и необыкновенно привлекательный для нее запах может вывести ее из оцепенения и заставить подплыть к кормушке.
«Также многие бывалые рыбаки сами делают прикормку из обычных человеческих продуктов (крупы, консервированная кукуруза, мягкий сыр и пр.) или смеси из каш с добавками живого материала. Каши варят из гороха, пшена, манки, кто-то режет в нее мотыля для специфического животного аромата. По своему опыту (а я ловлю рыбу с трех лет) знаю, что средние и крупные особи такое угощение уважают. Ну а мелочь — та вообще за любой кипиш кроме голодовки», — смеется собеседник ФАН.
Есть ли прикормка, которая подходит для приманивания абсолютно любой рыбы? Нет, считает Алексей. Как минимум, ее типы подразделяются на приманку для хищника и прикормку для нехищной рыбы. В первом случае это ловля на живца, блесну, мормышку. Во втором — сложные составы и разные пищевые ароматы. Впрочем, на белую рыбу можно подобрать что-то универсальное. Но это в любом случае не панацея, и многое будет зависеть от погоды, от места рыбалки, ветра, течения и так далее.
Ранее Алексей Данилевский предложил «этикет на рыбалке» для обоюдно ненапрягающего сосуществования рыбаков и отдыхающих.