Торговец людьми из Бангладеш арестован в Ливии

После юридических процедур и разрешения прокуратуры был проведен обыск в доме подозреваемого, за которым последовало его задержание. Во время рейда была обнаружена жертва. Пострадавший рассказал, что его снимали обнаженным и требовали выкуп в размере 60 000 динаров от его родственников.