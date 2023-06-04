Торговец людьми из Бангладеш арестован в Ливии

Бенгази, 4 июня. Управление безопасности Бенгази объявило об аресте мужчины, подозреваемого в торговле людьми, пишут местные СМИ.
Гражданин государства Бангладеш, бежавший из Триполи, был взят под стражу из-за причастности к похищению и пыткам рабочих мигрантов, которые он совершал в съемной квартире района Аль-Масакен.
«Детективам полицейского центра Бу Анти поступила информация о мужчине, прибывшем из столицы Ливии, который похищал своих соотечественников и подвергал их пыткам в обмен на выкуп у их семей. Кроме того, он занимался незаконной перевозкой людей морским путем в европейские страны, взимая с каждого человека по 10 тысяч динаров», — сказано в заявлении управления безопасности.
После юридических процедур и разрешения прокуратуры был проведен обыск в доме подозреваемого, за которым последовало его задержание. Во время рейда была обнаружена жертва. Пострадавший рассказал, что его снимали обнаженным и требовали выкуп в размере 60 000 динаров от его родственников.
Преступник был доставлен в полицейский участок, где признался в совершении преступлений. Сотрудники обнаружили в его телефоне видеоклипы, демонстрирующие контрабанду нелегальных иммигрантов.
Ранее Министерство внутренних дел Ливии заявило об аресте торговцев людьми из Бангладеш.