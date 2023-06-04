Министр обороны КНР Ли Шанфу не исключил применения силы для реинтеграции Тайваня

Правительство Китая не исключает возможность воссоединения материковой части с Тайванем силовыми методами. Об этом заявил министр обороны страны Ли Шанфу.
Глава ведомства принял участие в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая проходит в Сингапуре. При этом он отметил, что в настоящее время Пекин предпринимает искренние шаги по урегулированию конфликта мирными способами.
Однако, по словам политика, государство должно быть воссоединено. В связи с этим власти КНР не могут обещать, что при необходимости не станут прибегать к военной силе.
«Мы не будем бояться противников и будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность...» — сказал Ли Шанфу.
В конце министр обороны напомнил, что напряженность в отношениях между Пекином и Тайбэем возникла из-за попыток последнего заручиться поддержкой иностранных государств на пути к независимости.
Меж тем сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила участников недавнего заседания Совета Безопасности ООН в попытке нарушить суверенитет КНДР. Собрание было посвящено испытаниям ракет со стороны Пхеньяна.