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Министр обороны КНР Ли Шанфу не исключил применения силы для реинтеграции Тайваня

Политика
Министр обороны КНР Ли Шанфу не исключил применения силы для реинтеграции Тайваня

Правительство Китая не исключает возможность воссоединения материковой части с Тайванем силовыми методами. Об этом заявил министр обороны страны Ли Шанфу.

Глава ведомства принял участие в конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая проходит в Сингапуре. При этом он отметил, что в настоящее время Пекин предпринимает искренние шаги по урегулированию конфликта мирными способами.

Однако, по словам политика, государство должно быть воссоединено. В связи с этим власти КНР не могут обещать, что при необходимости не станут прибегать к военной силе.

«Мы не будем бояться противников и будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность...» — сказал Ли Шанфу.

В конце министр обороны напомнил, что напряженность в отношениях между Пекином и Тайбэем возникла из-за попыток последнего заручиться поддержкой иностранных государств на пути к независимости.

Меж тем сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила участников недавнего заседания Совета Безопасности ООН в попытке нарушить суверенитет КНДР. Собрание было посвящено испытаниям ракет со стороны Пхеньяна.
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