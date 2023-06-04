В России расширили список погранпунктов для въезда по электронной визе

Увеличилось число пограничных пунктов России, где будет возможен въезд по электронной визе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, иностранцы теперь смогут воспользоваться электронной визой на трех участках Большого порта Санкт-Петербург. Это пункты на Английской набережной, набережной лейтенанта Шмидта и форте Константин.
Оформить разрешительный документ можно на сайте российского МИД. Для ее получения не требуется предоставлять данные о приглашающих лицах, бронь в гостинице и другие документы, подчеркнули в правительстве.
В Минэкономразвития сообщали, что запуск системы электронных виз состоится до конца июня 2023 года.