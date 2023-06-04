«Дал по морде»: друг Жириновского рассказал о его стычке с Пугачевой

Руководитель штаба политика Владимира Жириновского Андрей Свинцов в эфире программы «МАЛАХОВ» рассказал о последствиях стычки бывшего главы ЛДПР с певицей Аллой Пугачевой.
Инцидент произошел в 2012 году. Во время одной из трансляций Примадонна решила задать деятелю несколько вопросов. На них Жириновский ответил достаточно жестко. Он заявил, что артисты «ложатся» под любого руководителя за деньги.
По словам Свинцова, в тот момент политтехнологи подумали, что такое поведение навредит его рейтингу. Позже выяснилось, что статистика оказалась не настолько плачевной. Половина людей поддержали действия Жириновского.
Комментируя саму трансляцию Свинцов подчеркнул, что политик вел себя максимально корректно. Пугачева же шла на конфликт.
«Поэтому он ей не просто жестко дал отпор, а что называется «по морде», — резюмировал политтехнолог.
Стоит отметить, что Пугачева после начала СВО покинула Россию. Все члены ее семьи также мигрировали в другие страны.