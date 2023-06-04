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В Госдуме рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул и продлении майских праздников

Политика
В Госдуме рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул и продлении майских праздников

Законопроект о сокращении нерабочих дней в новогодние праздники и увеличении дней отдыха в мае рассмотрят в Государственной думе РФ в рамках весенней сессии. Соответствующий документ внесли на рассмотрение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Анна Скрозникова, Алексей Нечаев, Георгий Арапов и Антон Ткачев.

Авторы законопроекта предлагают сократить на 4 дня новогодние каникулы и продлить на аналогичное количество дней майские праздники. Таким образом, в зимний период нерабочими днями останутся с 1 по 3 января, а весной — с 1 по 5 мая.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Костенко предложила сократить срок хранения кредитной истории.
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