В Госдуме рассмотрят законопроект о сокращении новогодних каникул и продлении майских праздников

Законопроект о сокращении нерабочих дней в новогодние праздники и увеличении дней отдыха в мае рассмотрят в Государственной думе РФ в рамках весенней сессии. Соответствующий документ внесли на рассмотрение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Анна Скрозникова, Алексей Нечаев, Георгий Арапов и Антон Ткачев.