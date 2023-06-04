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Фельдшер скорой помощи погибла в ДТП с легковым автомобилем в Липецке

Происшествия
Фельдшер скорой помощи погибла в ДТП с легковым автомобилем в Липецке

В Липецке машина скорой помощи столкнулась с другим автомобилем и перевернулась.

ДТП произошло в воскресенье, 4 июня на площади Франценюка. По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля «Опель» не пропустил машину «скорой», которая двигалась с включенными мигалками. В результате столкновения легковушка протаранила забор, а фургон медицинской службы перевернулся.

В результате аварии погибла одна из фельдшеров — 46 летняя женщина. Второй медработник госпитализирован, сообщили правоохранители. Также травмы получили водитель иномарки и две его пассажирки 14-ти лет, добавили в пресс-службе УМВД.

Ранее водитель легкового автомобиля погиб при лобовом столкновении с грузовиком в Ленобласти.
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