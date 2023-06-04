Бывший врач Обамы и Трампа заявил, что Байден не сможет управлять США еще шесть лет

Президент США Джо Байден не способен управлять страной еще шесть лет. Таким мнением поделился Ронни Джексон — бывший личный врач Барака Обамы и Дональда Трампа.
Специалист счел ошибкой действия чиновников, которые поддержали идею 80-летнего политика идти на второй президентский срок. По словам медика, часть работы главы государства — «внушать доверие и показывать силу», а Байден для этого слишком стар.
«И я считаю, что это позор», — подчеркнул Джексон.
Врач также уличил Белый дом в злоупотреблении служебным положением. Он убежден, что «кто-то» должен понести ответственность за подобные планы.
Дурной знак ранее заметили в США в очередной неловкой ситуации, в которую угодил лидер страны Джо Байден. Во время посещения выпускного в Академии ВВС Колорадо президент упал и не смог подняться без посторонней помощи.