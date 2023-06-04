Во Флориде дети едва не сгорели в автомобиле, пока их мать воровала продукты

Женщина из штата Флорида оставила детей в машине, чтобы украсть товары в местном торговом центре. В то время, как она находилась в здании — автомобиль вспыхнул. Об инциденте сообщает издание New York Post.
По словам полицейского департамента, 24-летняя американка отправилась в магазин, а по возвращении увидела огонь. Детей спасли прохожие. Один ребенок получил ожоги первой степени на лице и ушах.
Сотрудники правоохранительных органов направили малышей в социально-реабилитационный центр. Женщину поместили в тюрьму округа Семинол, ей предъявили обвинения за кражу и оставление детей в опасности.
Ранее в Дагестане подростки пострадали от обрушения крыши в заброшенном здании. Один из них погиб, второй получил переломы.