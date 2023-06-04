Число погибших во время беспорядков в Сенегале увеличилось до 15 человек

Дакар, 4 июня. За два дня 15 человек погибли во время беспорядков в Сенегале после вынесения приговора лидеру оппозиции Усману Сонко.
Уголовный суд признал политика виновным в растлении малолетних. После этого на улицах столицы вспыхнули акции протеста, сторонники осужденного вступали в драки с полицейскими и жгли автомобильные покрышки.
Поначалу власти сообщили о девяти жертвах столкновений. По итогу минувшей ночи число погибших возросло.
Перед арестом Сонко организовал «Караван свободы», чтобы защитить себя от обвинений. В составе колонны ехали автомобили с флагами республики на бортах и несколько единомышленников оппозиционного лидера. В разгар мероприятия африканца схватила полиция.
Сам осужденный утверждает, что тюремный срок является попыткой правительства прервать его политическую карьеру. Приговор может поставить крест на его намерениях участвовать в выборах 2024 года.