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В Петербурге у Лахта-центра произошла массовая драка рабочих

Происшествия
В Петербурге у Лахта-центра произошла массовая драка рабочих

Причиной конфликта между рабочими могла стать бесплатная еда.

Драка рабочих произошла на Приморском шоссе у Лахта-центра в Санкт-Петербурге. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков рабочих дерутся между собой. Одни бьют других касками и бросаются, попадающимися под руку, предметами.

Участников потасовки разогнали правоохранители в течение получаса. По информации одного из работников, рабочие взбунтовались из-за бесплатной еды.

На месте потасовки полицейские нередко проводят проверки из-за незаконной продажи еды. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что на Приморском шоссе в Петербурге у АЗС произошла массовая драка.
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