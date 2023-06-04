В Петербурге у Лахта-центра произошла массовая драка рабочих

Причиной конфликта между рабочими могла стать бесплатная еда.
Драка рабочих произошла на Приморском шоссе у Лахта-центра в Санкт-Петербурге. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков рабочих дерутся между собой. Одни бьют других касками и бросаются, попадающимися под руку, предметами.
Участников потасовки разогнали правоохранители в течение получаса. По информации одного из работников, рабочие взбунтовались из-за бесплатной еды.
На месте потасовки полицейские нередко проводят проверки из-за незаконной продажи еды. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что на Приморском шоссе в Петербурге у АЗС произошла массовая драка.