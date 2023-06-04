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Премьер Индии Моди заявил, что пощады для виновных в крушении поездов не будет

Происшествия
Премьер Индии Моди заявил, что пощады для виновных в крушении поездов не будет

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал жестко наказать ответственных за крушение поездов в штате Одиша. С этим заявлением он выступил на месте самой крупной катастрофы на железнодорожных путях за 20 лет, пишет Hindustan Times.

Государственный деятель отметил, что даны распоряжения о быстром и надлежащем расследовании происшествия. Известно, что причиной трагедии стало изменение в системе электронной блокировки.

«У меня нет слов, чтобы выразить свою боль... Никому не будет пощады, и против виновных будут приняты решительные меры», — добавил политик.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с гибелью людей при столкновении поездов.
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