Премьер Индии Моди заявил, что пощады для виновных в крушении поездов не будет

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал жестко наказать ответственных за крушение поездов в штате Одиша. С этим заявлением он выступил на месте самой крупной катастрофы на железнодорожных путях за 20 лет, пишет Hindustan Times.
Государственный деятель отметил, что даны распоряжения о быстром и надлежащем расследовании происшествия. Известно, что причиной трагедии стало изменение в системе электронной блокировки.
«У меня нет слов, чтобы выразить свою боль... Никому не будет пощады, и против виновных будут приняты решительные меры», — добавил политик.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьеру Индии в связи с гибелью людей при столкновении поездов.