«Папа ушел, потому что я плохой»: психолог Суздальцева рассказала, как дети переживают развод родителей

Когда супруги разводятся, то, как правило, думают о моральной или материальной составляющей сего процесса. Однако, мало кто из них задумывается о детях, которые переживают расставание двух самых любимых и дорогих в их жизни людей.
В большинстве семей, из дома уходит отец, а дети остаются с матерью. Психолог Людмила Суздальцева в беседе с корреспондентом ФАН объяснила, как ребенок реагирует уход папы и какими способами можно облегчить его состояние.
«Если такое случается, то ребенок оказывается в ситуации глобального изменения его жизни. Как и при любом кризисе он чувствует, что не может это изменить. Переживать собственное бессилие – одно из самых неприятных и невыносимых чувств для человека и, в том числе, детей. В этом заключается большая опасность, поскольку для того, чтобы не переживать это состояние – они начинают принимать на себя какую-то вину и ответственность, которой не существует в природе. Дети начинают думать: "Папа ушел, потому что я плохой. Если бы я вел себя хорошо или был не таким ужасным, какой я есть – папа бы остался с нами"», – объяснила Людмила Суздальцева.
Переживания детей могут усугубляться, если уход отца из семьи накладывается на другой кризис, происходящий в жизни ребенка в данный момент. Это может быть начало обучения в школе, подростковый возраст или рождение младшего брата/сестры. В этот период для ребенка много неизвестного и он не понимает, что с этим делать.
«Самое страшное – если ребенок в этой ситуации оказывается один. Если мама погружена в свои переживания, находится в кризисе, у нее рушится семья, будущее, и не может поддержать своего ребенка, то дети начинают придумывать свою вину, злиться. Все по-разному это переживают. Главное, что можно и нужно делать – это разговаривать с ребенком, рассказывать ему о том, что произошло и расспрашивать, как он видит, что переживает, думает, чувствует, продолжает ли он чувствовать себя любимым мамой и папой, вне зависимости от того, что семья больше не является такой, какой была раньше», – добавила психолог.
Если развод родителей был конфликтным – ребенок, в большинстве случаев, выберет сторону матери. Как мама представит ситуацию с папой – так ребенок и будет ее воспринимать. Естественно, он будет относиться к этому с некоторой долей критики и до определенного возраста, но для «выживания» ему нужно принять сторону матери. Если мама рассказывает о том, что папа ушел, потому что он плохой, то ребенок понимает, что половина него плохая, потому что он плоть от плоти своего отца.
«Хорошо для ребенка будет если мама может поддерживать себя и его, попытается сохранить хорошее отношение ребенка к своему отцу. Понятно, что многое зависит и от отца: хочет он поддерживать отношения или нет. Хорошо, если у детей есть родственники, старшие люди, с которыми можно поговорить, у которых можно спросить о чем-нибудь. Очень неприятные ситуации возникают, когда маленький или взрослый человек не понимает, что происходит, а ему и не объясняют. Бывает такое, когда взрослые не говорят что-то детям или просто врут. Они вроде как хотят и уберечь от чего-то (правда, они оберегают себя), а ребенок сходит с ума. Он не понимает, он видит одно, а ему говорят другое. Тоже очень болезненная ситуация. Поэтому, как в любой ситуации, рассказывайте, говорите правду ребенку, но не надо вываливать грязное белье. Отвечайте на вопросы честно и проявляйте свою любовь», – заключила Людмила Суздальцева.
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