«Папа ушел, потому что я плохой»: психолог Суздальцева рассказала, как дети переживают развод родителей

Если развод родителей был конфликтным – ребенок, в большинстве случаев, выберет сторону матери. Как мама представит ситуацию с папой – так ребенок и будет ее воспринимать. Естественно, он будет относиться к этому с некоторой долей критики и до определенного возраста, но для «выживания» ему нужно принять сторону матери. Если мама рассказывает о том, что папа ушел, потому что он плохой, то ребенок понимает, что половина него плохая, потому что он плоть от плоти своего отца.