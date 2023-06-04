Огонь охватил два гектара леса в районе села Хомустах в Якутии

Природный пожар произошел недалеко от села Хомустах, расположенного в Усть-Алданском районе Якутии. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба местной администрации.
В заявлении указано, что пламя охватило лес в 1,1 километра от населенного пункта. При этом огонь распространился на площади два гектара.
«Всего на пожаре работают 51 человек с огнетушителями, бензопилами, мотопомпами, плугами», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в тушении задействовали тракторы и грузовые автомобили. Сотрудники мобильной пожарной части и специальная техника присоединились к работе с целью защиты села и его жителей.
В пятницу, 2 июня, на территории Свердловской области были ликвидированы 12 лесных пожаров. В частности, огнеборцы нейтрализовали очаги возгорания в Сосьвинском и Режевском городских округах.