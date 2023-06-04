Синоптик Шувалов предупредил, что Москва угодила в «холодный мешок» до конца недели

Москва попала в «температурный мешок». Что это означает для российской столицы, рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозу синоптика, москвичам большого тепла ждать не приходится. По крайней мере, до конца грядущей недели. Ожидается, что температура воздуха в столице будет на два-три градуса ниже климатической нормы.
Временный «всплеск» тепла произойдет только 07 июля. В среду воздух прогреется до +20...+22 градусов. В остальные дни столбик термометра будет держаться на отметках в +17...+19 градусов, передает радио «Говорит Москва».
Специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что лето в мегаполисе сохранит вполне обычные черты. Она также объяснила, когда москвичам ждать 30-градусная жара.