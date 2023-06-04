Нижегородские спасатели обнаружили мертвого мужчину с застрявшей в заборе головой

Жители Нижнего Новгорода обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой, сообщили в региональном управлении МЧС.
По словам заявителя, погибший застрял головой в металлическом ограждении дороги у дома 5 по улице Даргомыжского.
«Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни», — рассказали спасатели.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти и личность найденного человека, добавили в МЧС.
Ранее в Колпино нашли тело воспитательницы, которую разыскивали с 31 мая. Женщину обнаружили мертвой на 12 этаже жилого дома.