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Нижегородские спасатели обнаружили мертвого мужчину с застрявшей в заборе головой

Происшествия
Нижегородские спасатели обнаружили мертвого мужчину с застрявшей в заборе головой

Жители Нижнего Новгорода обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой, сообщили в региональном управлении МЧС.

По словам заявителя, погибший застрял головой в металлическом ограждении дороги у дома 5 по улице Даргомыжского.

«Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без признаков жизни», — рассказали спасатели.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти и личность найденного человека, добавили в МЧС.

Ранее в Колпино нашли тело воспитательницы, которую разыскивали с 31 мая. Женщину обнаружили мертвой на 12 этаже жилого дома.
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