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«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск

Общество
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к осуществлению прямых рейсов из Северной столицы во Владивосток и Хабаровск. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Улететь из Санкт-Петербурга на Дальний Восток без пересадок можно в период летних отпусков с июня по сентябрь.

Из аэропорта Пулково во Владивосток запланировано до четырех рейсов в неделю, в Хабаровск — до трех.

«Благодаря новым рейсам у жителей Дальневосточного и Северо-Западного федерального округов появится возможность совершать комфортные перелёты без пересадок в Москве», — говорится в сообщении компании.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете заявили, что статистика перелетов в России в прошлом году показала высокий уровень безопасности.
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