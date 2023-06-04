«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск

Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к осуществлению прямых рейсов из Северной столицы во Владивосток и Хабаровск. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Улететь из Санкт-Петербурга на Дальний Восток без пересадок можно в период летних отпусков с июня по сентябрь.
Из аэропорта Пулково во Владивосток запланировано до четырех рейсов в неделю, в Хабаровск — до трех.
«Благодаря новым рейсам у жителей Дальневосточного и Северо-Западного федерального округов появится возможность совершать комфортные перелёты без пересадок в Москве», — говорится в сообщении компании.
Ранее в Межгосударственном авиационном комитете заявили, что статистика перелетов в России в прошлом году показала высокий уровень безопасности.