Эндокринолог Мсхалай рассказал, как сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте

Сексуальную активность в пожилом возрасте поможет сохранить совместный просмотр фильмов для взрослых, считает Мсхалай. Проблемы с половой жизнью могут начаться из-за проблем с эрекцией у мужчины. Нередко в таких случаях он избегает близости и приходит домой позже, когда избранница уже спит. Важно решить этот вопрос, в том числе с помощью специальных препаратов, констатировал эксперт.