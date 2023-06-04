Эндокринолог Мсхалай рассказал, как сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте

Эндокринолог Георгий Мсхалай объяснил, как сохранить сексуальную активность в пожилом возрасте. Он уверен, что таким людям поможет совместный просмотр порно или общие хобби.
В беседе с изданием «Газета.Ru» специалист подчеркнул, что заниматься сексом необходимо в любом возрасте. Такое времяпровождение позволяет сохранить психологический комфорт и служит профилактикой некоторых заболеваний.
Сексуальную активность в пожилом возрасте поможет сохранить совместный просмотр фильмов для взрослых, считает Мсхалай. Проблемы с половой жизнью могут начаться из-за проблем с эрекцией у мужчины. Нередко в таких случаях он избегает близости и приходит домой позже, когда избранница уже спит. Важно решить этот вопрос, в том числе с помощью специальных препаратов, констатировал эксперт.
О пользе секса для здоровья ранее сообщал и врач Евгений Кульгавчук.