Сестра Ким Чен Ына сочла заседание Совбеза ООН нарушением суверенитета КНДР

Сестра главы КНДР Ким Е Чжон раскритиковала заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось на прошлой неделе, обвинив его в нарушении суверенитета Северной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Е Чжон считает собрание, в котором обсуждался неудачный запуск ракеты со спутником в КНДР, несправедливым и предвзятым. По ее словам, это акт вмешательства во внутреннюю политику страны, который нарушает суверенитет и все права на существование.
«Я очень недовольна тем, что СБ ООН так часто призывает к ответу за осуществление КНДР своих прав», — сказала политик.
Ранее южнокорейская разведка раскрыла причины провала запуска ракеты-носителя Северной Кореи. Предполагается, что это связано с чрезмерной сложностью траектории полета.