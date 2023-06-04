В Госдуме призвали Польшу к ответу за убийства и истязания военнопленных Красной армии

Во времена правления этого диктатора в Польше совершались чудовищные преступления против человечества. В период 1919-1921 годов там были расстреляны и замучены более 30 тысяч солдат и офицеров Красной армии, а сами лагеря, где держали пленных, были такими же, как и нацистские, рассказал Володин.