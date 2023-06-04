В Госдуме призвали Польшу к ответу за убийства и истязания военнопленных Красной армии

Почему Польша поступает подло и по-хамски по отношению к РФ, объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Варшава следует идеологии Юзефа Пилсудского, в основе политике которого была ненависть к России.
Во времена правления этого диктатора в Польше совершались чудовищные преступления против человечества. В период 1919-1921 годов там были расстреляны и замучены более 30 тысяч солдат и офицеров Красной армии, а сами лагеря, где держали пленных, были такими же, как и нацистские, рассказал Володин.
Варшава отказывается расследовать эти преступления. Польская сторона должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных красноармейцев, убежден председатель нижней палаты российского парламента.
«Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров», — заявил Володин в своем Telegram-канале.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что собирается подписать спорный законопроект о создании комиссии по расследованиям «влияния России» на местную политику, которая может запретить людям занимать госдолжности в течение десяти лет. Объявление лидера страны вызвало переполох, как внутри Польши, так и за ее пределами.