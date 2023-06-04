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Автобус с 47 пассажирами загорелся в Иркутской области

Происшествия
Автобус с 47 пассажирами загорелся в Иркутской области

Автобус загорелся во время движения по федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Как стало известно, огонь охватил транспортное средство на 343-м километре автодороги недалеко от поселка Вадим. При этом в салоне находились 47 пассажиров.

«Водитель вовремя остановил автобус, все передвигающиеся в нем лица были оперативно эвакуированы, никто не пострадал», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего. Людей, направлявшихся в город Усть-Кут, довезли до места назначения на резервном транспорте.

Ранее крупный пожар произошел в одноэтажном ангаре, расположенном в Москве. Пламя распространилось на площади 300 квадратных метров.
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